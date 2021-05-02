لمس مواطن عفتهن.. المشدد 6 سنوات لمدرب اسكواش هتك عرض 3 أطفال بنادي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية مدرب إسكواش بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال بأحد النوادي الرياضية الشهيرة.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة مدرب إسكواش بأحد النوادي الرياضية؛ لمحكمة الجنايات لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها تلقت كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن ببلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرًا تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه علي ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن.