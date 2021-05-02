مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من دراسة الربط بين مصر والدول الخليجية والإفريقية والأوروبية في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن هناك لقاءات واجتماعات عقدت مؤخرًا بين مسؤولين وقيادات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ومسؤولين سودانيين وليبيين وعراقيين لدراسة الربط الكهربائي وزيادته مستقبلًا بين السودان وليبيا عبر مصر، بالإضافة إلى بدء الربط الكهربائي المصري- العراقي من خلال الأردن.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي بين مصر والدول الخليجية والإفريقية والأوروبية بدءًا من عام ٢٠٢٢ المقبل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إبرام اتفاقيات بشأن هذه المشروعات ابتداءً من النصف الثاني من العام المقبل؛ خصوصًا أن التكلفة المتوقعة لتنفيذ خطوط الربط ستكون باهظة.

وذكر المصدر أن الربط الكهربائي الثماني يضم مصر وليبيا وفلسطين والأردن والعراق وسوريا ولبنان وتركيا، وهناك خطوط منشأة بالفعل لتبادل الطاقة مع الأردن وليبيا، وخطوط كهرباء أخرى ما زالت قيد الدراسة والتنفيذ ، موضحًا أنه يجري العمل على استكمال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية؛ ليكون بداية النواة للربط الكهرباء الخليجي، بحيث ترتبط مصر مع السعودية، ثم يتم إمداد وتبادل الكهرباء مع الكويت عبر السعودية، وأيضاً من خلال السعودية يتم إمداد وتبادل الطاقة مع البحرين وقطر والإمارات وعمان.

وأكد المصدر أنه خلال عامين ستتم زيادة القدرات المتبادلة مع السودان إلى نحو ٤٥٠ ميجاوات مع إمكانية تبادل الطاقة مع دول إفريقية أخرى عبر السودان.

وأشار المصدر إلى أنه في ما يتعلق بالربط الكهربائي المغاربي، فإن مصر تسعى لتوسعة القدرات المصدرة عبر ليبيا لإمداد وتبادل الطاقة مع تونس والجزائر والمغرب ومن ثم يتم توريد وتبادل الطاقة مع إسبانيا.

وشدد المصدر على أن مصر تسعى لتبادل الطاقة مع قبرص واليونان مباشرة، وأن يتم تبادل الطاقة مع إيطاليا أيضاً عبر الخطوط المنشأة في ليبيا، لتحقيق التكامل في أنظمة الطاقة، موضحًا أن الربط بين شمال وجنوب المتوسط سيساعد على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحقيق المكاسب لجميع الأطراف، فضلاً عن تحقيق الاستقرار والأمن لشبكات الكهرباء وتلبية الاحتياجات من خطط التنمية.