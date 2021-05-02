تبدأ 22 مايو.. ننشر الخريطة الزمنية لامتحانات النقل وشهادات القراءات والثانوية والإعدادية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أنهى الأزهر الشريف، أعمال لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها، التي تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

وينشر الخليج 365 الخريطة الزمنية لامتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والقراءات والعلوم والإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث، وهي كما يلي:

- تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات (تجويد / عالية / تخصص)، السبت 22 مايو الحاري، على أن تنتهي الاثنين 31 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات (الثانوية / العلوم الإسلامية / إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 19 يونيو المقبل، وتنتهي الأحد 1 أغسطس.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، السبت 14 أغسطس، وتنتهي الأربعاء 18 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات (تجويد ، عالية، تخصص) السبت 21 أغسطس، وتنتهي الاثنين 30 من الشهر نفسه.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي الاثنين 13 من الشهر نفسه.

كان الأزهر الشريف، أطلق في مارس ٢٠٢٠، منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك في إطار تطبيق التعلم عن بعد.

وتحتوي المنصة علي فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.

ونشر الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كل المناهج الخاصة بالتعليم الأزهري كما تم تدشين منظومة «اسأل نجبك» للرد على الأسئلة الخاصة بالمناهج، والأمور الإدارية التي تيسر على الطلاب وأولياء الأمور، كما نشر الأزهر عبر بوابته الرسمية مناهج الأزهر لهذا العام وذلك على الرابط التالي:اضغط هنا