حرارة شديدة ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الاثنين إلى السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 3 مايو إلى السبت 8 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

اعتبارا من الخميس 6 مايو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من الخميس 6 مايو يوجد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حارى على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.