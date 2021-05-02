شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: استلام 41 ألف طن من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، إن إجمالي ما تم استلامه من الأقماح المحلية بمواقع الاستلام والتخزين قد بلغ 41 ألف و808 طن و513 كجم، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضى وحتى ختام أعمال التوريد مساء أمس، لافتًا إلى أنه وطبقا لقرار وزارة التموين فقد تقرر إيقاف العمل اليوم الأحد، بمواقع الاستلام نظرًا لأعياد الأخوة المسيحيين على أن تستأنف باكر الإثنين، مؤكدا على متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، الأحد، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكل مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فدانًا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألف و488 أردبًا بما يعادل (333 ألف و556 طنًا)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبًا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.