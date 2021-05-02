شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتتح دار الأمل لرعاية الأيتام من ذوي الهمم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صرف 50 ألف جنيه كدعم مالي لدار الأمل لرعاية الأيتام ذوي الهمم التابعة لجمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم.

جاء ذلك خلال افتتاحه، الأحد، للدار، وحرصه واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية.

تفقد المحافظ المقر الإداري لدار الأمل وغرف العلاج الطبيعي، الورشة الفنية، غرفة الإشغالات اليدوية للأطفال، وغرفة تنمية المهارات، وكذا غرفة التخاطب وتعديل السلوك والمطعم الخاص بالدار، وقام المحافظ بدعم الدار بمواد غذائية ولحوم، كما وجه بدعم حملة إفطار صائم بكميات اللازمة من المواد الغذائية والتي تنظمها الدار بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام، حيث يتم إعداد 800 وجبة يومياً للقري الأكثر إحتياجاً، والتقي المحافظ بعدد من الأطفال نزلاء الدار وقام بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على ابناء الدار المتفوقين رياضياً في مجال السباحة على مستوي الجمهورية .

واطمأن المحافظ من القائمين على إدارة الدار على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج اليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم وحقهم في الرعاية، كما قدم المحافظ خالص التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعوده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات .



كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الافتتاح والتواجد مع هؤلاء الأطفال، مؤكداً على ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الاسرة الواحدة، لافتاً إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الإستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية، وخلال تفقده لسكن الأطفال وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة لنقل طفل يعاني من تشوه في العظام وغير قادر على الحركة إلى أقرب مستشفي وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له لإستكمال علاجه.

يذكر أن الجمعية تقوم بالاشراف على دار الأمل بشبين الكوم لرعاية الأيتام من ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تحتوي على 33 طفل ذكور من 8 سنوات وحتي 18 سنة، بالاضافة إلى دار الأمل (2) بجوار موقف الشهداء بشبين الكوم وبها 22 طفل يتيم من سن 8 وحتي 18 سنة، وكذا دار الرحمة بالبتانون وبها 20 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من سن 2 وحتي 8 سنوات .