شكرا لقرائتكم خبر عن شنّ حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة «إجراءات كورونا» ببولاق ومنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت حملة بحي بولاق الدكرور بالجيزة، الأحد، بإغلاق وتشميع عدد من المحال المخالفة والمقاهي بشوارع ( فيصل، المساكن، العشرين، ترعة عبدالعال1، ترعة عبدالعال 2، كفر طهرمس، ناهيا، التحرير) ومصادرة عدد 286 شيشة 775 كرسي، وتم تحرير عدد 97 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط عدد 7 مقاهي مخالفة للإجراءات ومصادرة عدد 50 شيشة و4 إستاند و48 كرسى وتحرير 12 محضر إشغال طريق و6 محاضر انتظار مخالف لسيارات النقل، وذلك خلال حملة لإدارة الإشغالات بشوارع ( برقاش الرئيسى، المعهد الديني، منشية رضوان، المنصورية، سلومة، المدرسة الثانوى، المغاربة، الموقف الجديد)، وإيقاف وإزالة لبناء بدون تصريح بقرية عبدالصمد بالمنصورية، كما يجرى استكمال تركيب أعمدة الإنارة بالمدخل الرئيسى لقرية بنى سلامة والمرحلة لثانية بمدخل أبوغالب.