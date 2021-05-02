شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 298 محضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وغلق منشآت تجارية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية

وأكد محافظ بني سويف على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله «مطلع يناير الماضي»، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير«الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود» وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم، اليوم الأحد، تحرير298 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع 202 محضرًا بمركز ومدينة بني سويف، و30 بسمسطا، و13 ناصر، و25 الواسطى، 18 ببا، و10 بالفشن وأهناسيا، فيما تم بلغ عدد الأسواق والمحال التجارية التي تم غلقها إلى أكثر من 150 موقعًا ومنشأة، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.