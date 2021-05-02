شكرا لقرائتكم خبر عن حي الوراق ينفذ حملة لرش وتعقيم الشوارع للقضاء على الحشرات الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت أجهزة حي الوراق بالجيزة بالتعاون مع وحدات ناقلات الأمراض، الأحد، حملة لرش وتعقيم بعض المؤسسات الحكومية والشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية وللقضاء على الحشرات الطائرة والتى تنتشر خلال تلك الفترة من العام.

وخلال حملة لمركز ومدينة البدرشين بشوارع ( سوق المدينة، النيل السعي، عمرو بن العاص، المستشفى، الطريق السريع) تم ضبط 3 مقاهى مخالفة و6 محال للعمل بعد مواعيد الغلق الصيفية والتي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتشميع والغلق وتحرير محاضر مخالفة للملاك.

ورصدت أجهزة مركز ومدينة أوسيم عدد 30 محل ومقهى لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة، إلى جانب مصادرة عدد من الشيش والكراسي والطاولات خلال حملة ليلية بنطاق بشتيل.

وأصدر مركز ومدينة الحوامدية قرارات بالغلق والتشميع بحق منشأتين للعمل بدون تصريح عبارة عن مصنع للحلويات بطريق 11 بنطاق المدينة، ومحل منجد بشارع الوحدة بأم خنان.