شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : تكثيف الجهود لرفع الاشغالات في محيط الكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجهزة المحافظة بتكثيف جهودها لتحسين الخدمات وتطوير المرافق من خلال توفير ورديات للعمل بالشارع على مدار الــ 24 ساعة، وسط تشديد للإجراءات الإحترازية للوقاية من مرض كورونا وتطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بالإضافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس .

وفى هذ السياق قامت أجهزة حي الدقي بتنفيذ حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق المحال والمقاهي للإجراءات الإحترازية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 20 مقهى مخالف وتم مصادرة عدد 362 شيشة و96 كرسي وتحرير 6 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق و31 محضر عدم ارتداء كمامة و4 محاضر إنتظار خاطئ وعدد 2 محضر لإتلاف الطريق، كما تمكنت لجان المتابعة من رصد حالة لبناء مخالف وضم المساحة الخلفية لأحد العقارات بشارع النرجس وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

وشنت أجهزة حي العجوزة حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من سريان الإجراءات الإحترازية بشوارع ( العجوزة 1، العجوزة 2، شرق الترسانة، أرض اللواء، عبده خطاب، ترعة المجنونة، الطريق الأبيض، الغاز، باجور الثلج، النيل، أحمد عرابى، إبراهيم البعثى، 26 يوليو، عبدالمنعم سند، الدري، ميدان موسى جلال، الصفطاوى، مجمع المدارس، شمال المحور) حيث تم مصادرة عدد من حالات الإشغالات وإيداعها مخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك.