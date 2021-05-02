شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الأحد، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الأحتفال بعيد القيامة.

وأعرب المحافظ وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة عن «أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الاقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار».

ويتقدم وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بـ«التهنئة إلى الاخوة الأقباط مواطني المحافظة بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات بمناسبة حلول عيد القيامة أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير».