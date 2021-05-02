شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة الزقازيق الأهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، بزيارة تفقدية لمقر جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة العاشر من رمضان، برفقة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعه، وذلك في إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية في الجامعات الأهلية الجديدة.

واطلع الدكتور خالد عبدالغفار على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، مشيدا بالإلتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة ٤٤ فدان وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة- ٦ مبنى أكاديمي- مبنى الورش- مبنى ريادة الأعمال والابتكار- مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة، منها (العلاج الطبيعي- التمريض- الصيدلة والتصنيع الدوائية- الطب البشري- طب وجراحة الفم- تكنولوجيا المختبرات الطبية- إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة- ريادة الأعمال وعلم الآثار والتراث- التحليل المالي- التكنولوجيا المالية- برنامج الوسائط المتعددة الرقمية- هندسة البناء- العمارة البيئية والعمران- المعلوماتية الطبية- هندسة الميكاترونكس والأتمتة- هندسة الروبوتات- الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه- العلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر «المدن الذكية»- هندسة الفضاء والطيران- هندسة نظم الاتصالات- الجيومعلوماتية- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات- هندسة المواد وإدارة التصنيع- الهندسة الطبية- إدارة مشروعات- شبكات الحاسب والأمن السيبراني).

واستكمل وزير التعليم العالى ورئيس جامعة الزقازيق الجولة التفقدية اليوم الأحد، بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى تمهيدًا لتشغيله والذي يستوعب 286 سريرًا، منها 110 سرير إقامة و90 سرير عناية مركزة و30 سرير غسيل كلوى و18 سرير طوارئ و30 حضانة أطفال، ويتكون من دور أرضى و5 طوابق، ويضم جميع الأقسام الطبية من «غسيل كلوى، معامل، عيادات خارجية، علاج طبيعى، مناظير الجهاز الهضمى، المناظير الجراحية، الولادة الطبيعية، الرعاية المركزة للأطفال»، إضافة إلى قسم إقامة للمرضى وسكن للأطباء والتمريض، كما تضم المستشفى مبنى تعليمياً يتكون من مدرج يستوعب 150 طالباً وقاعة مؤتمرات وفصلان دراسيان، ويضم المستشفى أيضاً 9 غرف آشعه مختلفة و6 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ.