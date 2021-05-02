شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء : غلق الشواطئ والمطاعم غير الملتزمة بالإجراءات خلال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مواطني جنوب سيناء وزائريها بأعياد شم النسيم وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات بشأن استعدادات المحافظة خلال أعياد شم النسيم وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت أبرز التوجيهات التشديد على الإغلاق الكامل للشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة وغلق المطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة وكذا التنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من ومنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ودفع دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها وعلي المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على صحة مواطني وأهالي المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة.

يأتي ذلك تأكيداً على استمرار جنوب سيناء كأحد أقل محافظات مصر في نسب الإصابات بفيروس كورونا.

وشدد فودة على كافة رؤساء المدن بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات بها باستمرار العمل والمتابعة والمرور الدوري الدائم لمنع أية تجمعات وتأكيد إغلاق المتنزهات والشواطئ العامة واستقرار الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والأسماك وتأكيد جودتها وصلاحيتها كما شدد المحافظ على رفع درجات الاستعداد للمديريات والأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة والمستشفيات ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والطب البيطري وباقي المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها الالتزام بتنفيذها حرصاً على مواطني جنوب سيناء وزائريها.

وأكد فودة على دور مديرية أمن جنوب سيناء وكافة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام وتأكيد فرض الالتزام خاصة بإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وضبط الأسواق.