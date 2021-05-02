شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع كهرباء الشرقية: جاري تنفيذ ١٣ مشروعًا بتكلفة ٢ مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأحد، المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء الشرقية، لتهنئته بمهام منصبه الجديد وذلك بمكتبه بالديوان العام، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

اطّلع المحافظ على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ 13 مشروع ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة بمختلف بقري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، وذلك في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة، ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع، لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين