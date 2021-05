شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 النهائي.. ورابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشركة المصرية الإتصالات WE الموعد النهائي الذى يستطيع خلاله المشتركون دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون تحويل الخط إلي نظام الاستقبال أو دفع غرامة تأخير أو قطع الخدمة ليصبح يوم 14 مايو 2021.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 يوم 15 أبريل 2021 والتى تقوم خلالها الشركة بالمحاسبة عن الاستهلاك خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2021، وأعطت الشركة العملاء مهلة شهرًا لسداد الفاتورة والذى ينتهي في 14 مايو المقبل.

ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 عبر الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت ومعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2021.

تقوم الشركة المصرية للانصالات فى حالة عدم سداد الفاتورة حتى يوم 14مايو بتحويل خط التليفون للعمل بنظام الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 مايو المقبل ويستمر العملاء فى تلقى المكالمات لمدة شهر ينتهي يوم 14 يونيو 2021.

تقوم الشركة برفع الشركة الخط من الخدمة مؤقتًا اعتبارًا من يوم 15 يونيو المقبل، ومع فرض غرامة تأخير لعدم السداد على العملاء المتأخرين عن سداد الفاتورة.

ويجب معرفة طرق سداد الفاتورة التى تسمح خلالها الشركة المصرية للاتصالات بالسداد، وذلك قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك لتجنب للزحام على السنترالات الشركة فى ظل ارتفاع حرارة الجو وكذلك أزمة فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بطريقتين الأولي عن طريق الاتصال بدليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي، والأخري عبر الدخول على موقع الشركة من هــنــــــــــا وعن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة.

وتستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال مراكز الشركة المصرية للاتصالات WE، أو خدمة فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الآلي التابعة ببنكي الأهلي المصري وCIB، أو خدمة فورى، أو خدمة سداد، أو خدمة خدماتي، أو مكاتب البريد، أو خدمة سداد، أو خدمة مصاري، أو خدمة Bee، أو خدمة أمان، أو الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE، أو خدمة ممكن.

ويمكن الاشتراك فى خدمة التليفون المنزلي عبر 3 باقات تتيحها الشركة المصرية للاتصالات WE وهي باقة we أرضي 20 وأرضي 35 وأرضي 65، وتقدم الباقة الأولي 120 دقيقة للتليفون الأرضي شهريًا، أما الثانية فتقدم 2500 للتليفون الأرضي أو شبكة المحمول WE وألف دقيقة للمحافظات، أما الباقة الثالثة فتزيد عن الثانية بتقديم عدد 250 دقيقة أخرى لشبكات فودافون أو اتصالات أو أورانج، وتقدم جميع تلك الباقات خدمتي التتبع وإظهار رقم الطالب.