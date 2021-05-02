شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سموم تحذر من الفسيخ: يصيب بالشلل وتوقف الإشارات العصبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من الاحتفال بأعياد شم النسيم، وفى خطوة تحذيرية استباقية، حذرت الدكتورة مها غانم أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من تناول الفسيخ.

وأشارت أستاذ السموم بجامعة الإسكندرية، إلى مجموعة من الإرشادات التحذيرية للمواطنين قبل قدوم أعياد الربيع وشم النسيم، خاصة وأن مصر تعيش أوضاع حرجة تزامنا مع تدابير احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، والذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس.

وقالت إن تسمم الفسيخ يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسؤولة عن تحريك عضلات الجسم، ومنها العضلات المسؤولة عن التنفس، ما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة في التنفس وهنا يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، لذلك يجب توخي الحذر الشديد.

وأضافت: «أتمنى نأكل كمية صغيرة من الفسيخ اذا لم نستطع منعه نهائيا، محذرة مرضى الضغط والكلى والقلب، مشيرا إلى أنه حال الشعور بأعراض التسمم مثل الإمساك وزغللة العين وعدم القدرة على فتح العين جيدا أو وجود تغير في الصوت أو صعوبة في البلع، يتم التوجه إلى المستشفيات ومراكز السموم على الفور».