شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب عاملى القطاع الخاص: قرار استئناف تراخيص البناء يراعى أوضاع 8 ملايين عامل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح خليفة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن متخذى القرار لديهم معلومات مُدققة وقد تكون غير متوافرة أو مُعلنة للجميع، لكنه يتخذ بناء عليها قراراته، مشيرا إلى أن البدء فى استئناف إصدار تراخيص البناء خطوة على الطريق الصحيح، مطالبا كافة المواطنين الراغبين فى البناء الالتزام بتراخيص البناء والضوابط الجديدة المُعلنة لإتاحة الفرصة للحكومة القيام بدورها.
كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من أمس 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، وذلك بعد التوافق بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
وكان ”الخليج 365” طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.