شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 257 أسرة من مسار محور شينزو آبى لوحدات المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم إزالة العقارات بمسار محور الوفاء والأمل "شينزو آبي"، المار بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"، ضمن المرحلة الثانية حيث بلغ ما تم إزالته فى المرحلة الثانية 102 عقار وتسكين 257 أسرة بمساكن مدينة المحروسة بالسلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ إزالات المرحلة الثانية للعقارات داخل مدينة الأمل "الهجانة سابقاً" لتنفيذ محور شينزو آبى، والذى يربط مدينة نصر بطريق السويس، ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وإزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا .

وأكدت محافظة القاهرة، أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحدا من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.