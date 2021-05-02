شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا 21 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 21 من شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 39 درجة والصغرى 21 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.