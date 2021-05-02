شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توقع عقوبات رادعة على مخالفى ضوابط الصلاة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة جميع العاملين بمسجد المنتصر بالله بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة اليوم الأحد لتخلف العمال عن الحضور فى صلاة الفجر.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لافتة إلى أنه تم إحالة إمام المسجد للتحقيق أيضًا لتقصيره فى الإشراف على المسجد .

وفى سياق متصل وبناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من إمام مسجد صقر قريش – بالحي العاشر شرق مدينة نصر – بمديرية أوقاف القاهرة لقيامه بإعطاء درس أثناء صلاة التراويح بالمخالفة للتعليمات.