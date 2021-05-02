شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو المنيا يتوافدون على شِوّن توريد القمح.. و«التموين»: استلمنا 42 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مزارعو المنيا، الأحد، توافدهم على 41 موقعًا، ما بين شون وصوامع، وهناجر، لتوريد محصول القمح للموسم 2020-2021، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا

فيما أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، الأحد، استلام 42526 طن، و131كيلوجرام، قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في 15 أبريل الجاري، مؤكدًا على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية، الأحد، إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول .