شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٢٩٢ ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، استقبالها سنابل القمح على خطى ثابتة ساعية جاهدة لاستغلال كل إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتى منتصف يونيو، القادم بإجمالي مساحة بلغت 408 آلاف و898 فدان منزرعة بمحصول القمح هذا العام.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع محافظ الشرقية مع مديري مديريتي الزراعة والتموين، سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرًا إلى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكل الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت 292117 طن و626 كيلو قمح، لافتًا إلى أنه تم حصاد 228055 فدان حتى الآن.