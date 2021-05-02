شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروعات تطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتوسع في مشروعات تطوير والتجميل بمدينة الغردقة لتليق بمكانتها السياحية والحضارية العالمية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول تحرك على أرض الواقع لتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين

وطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال المشروعات التي يتم العمل بها بالمدينة في اسرع وقت وبكفاءة عالية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها وإعداد تقرير بالمشروعات التي تحسن الصورة البصرية للمدينة