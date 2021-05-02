شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار السريع العين السخنة /مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، يرافقه كل من رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واستشاري المشروع، والشركات المنفذة، أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة -العلمين الجديدة- مرسى مطروح في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار وكذا المحطات، حيث تم الإنتهاء من جميع الجسات للمحطات والانتهاء من أعمال الحفر حتى منسوب التأسيس، وجاري الإعداد لصب الخرسانة العادية للأساسات لهذه المحطات.

وانتهت أعمال التصميم المعماري العام للمحطات وتم اعتماده وتم التنسيق على التصميم الانشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية وجاري أعمال التصميم الانشائي التفصيلي للتنفيذ ويتم تنفيذ كل الأعمال المدنية والإنشاءات السالفة الذكر، بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيستر، كما أنه جاري البدء الفوري بالتزامن مع هذه الأعمال، في تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكد وزير النقل خلال جولته أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.