شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الإسكندرية»: استعدادات بجميع فروع الشركة لاستقبال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الأحد، مرورًا ميدانيًا، لعدد من مواقع العمل ومحطات مياه الشرب ومراكز خدمة العملاء للتأكد من انتظام العمل ومراجعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال أعياد شم النسيم فصل الصيف.

وشهدت الجولة تفقد مركز خدمة العملاء بأبوقير ومركز خدمة عملاء سيدى بشر، وفرعى أبوقير وسيدى بشر الإداريين للتحصيل والمتأخرات، ورافع مياه الشرب بأبوقير، ومركز خدمة العملاء بالمندرة.

كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، محطة شرقى، ومحطة المعمورة وأعمال الصيانة برافع المندرة، ورافع ابو قير ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة فرن الجراية لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وقال «جابر» إن الشركة نفذت العديد من الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة لزيادة كمية المياه المنتجة لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال الأعياد وفصل الصيف، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة.