شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توريد 58 ألف طن قمح إلى الصوامع حتى الآن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توريد 58 ألف طن من محصول القمح المحلي خلال موسم القمح الجديد 2021 إلى الصوامع والشون في نطاق محافظة البحيرة، مشيرًا إلى انتظام عملية توريد القمح وعدم حدوث معوقات خلال عملية التوريد.

وأكد محافظ البحيرة في تصريحات صحفية، الأحد، ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال أعمال الفرز القمح واستلامه وتحديد نوعية الأقماح الموردة.

وأشار إلى أنه تم حصاد 151 ألف فدان منزرعة بالقمح في مدن ومراكز المحافظة من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في نطاق المحافظة، والتى تقدر بنحو 637 ألف فدان.

وأوضح «المحافظ» أن إجمالي عدد الشون والصوامع في البحيرة المعدة لتسليم القمح هذا العام بلغت 37 صومعة وشونة، منها عدد 6 صوامع وعدد 31 شونة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لاستلام القمح تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وأيضًا البنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وبالإضافة لممثلين عن الشركات المسوقة.

محافظ البحيرة : توريد 47 ألف طن من القمح إلى الصوامع والشون (صور)

توريد القمح في البحيرة - صورة أرشيفية