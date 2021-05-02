شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد أعمال تركيب «تنكات» الأكسجين الجديدة بمسشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء السبت، مستشفيات الصدر، والتأمين الصحي، والفيوم العام، لتفقد أعمال تركيب تنكات الأكسجين الجديدة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بتلك المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مستشفى التأمين الصحي، والدكتورة آلاء عبدالرحمن مدير مستشفى الصدر، والدكتور أحمد رمضان وكيل مستشفى الفيوم العام، وعدد من مديري الأقسام الطبية بالمستشفيات.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ للمستشفيات بدأت بتفقد مستشفى الصدر، حيث استمع من أفراد الطاقم الطبي لآليات العمل بالمستشفى، ووضع الحالات المصابة بالفيروس، وتوزيع الأطباء على الأقسام، وتوفير سكن للأطباء المغتربين، فضلاً عن عدد ونسب التطعيمات، ووجه بضرورة تلقى أفراد الطاقم الطبي التطعيم ضد «كورونا»، حفاظاً على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم.

خلال الزيارة، قام محافظ الفيوم بتفقد أعمال تركيب تنك الأكسجين السائل الجديد بمستشفى التأمين الصحى النموذجي، واستمع المحافظ من رئيس قسم الهندسة الطبية، لشرح حول أعمال تطوير شبكة الاكسجين الطبية بالمستشفى، وسعة التنك التي تبلغ 11 ألف لتر أكسجين سائل، فضلاً عن التنك القديم الذي تبلغ سعته 5 آلاف لتر من الاكسجين، حيث يسهم تركيب التنك الجديد في زيادة عدد الأسرّة بالمستشفى 100 سرير اضافي.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ خلال زيارته للمستشفيات قام بتفقد أعمال تركيب تنك الاكسجين الجديد بمستشفى الفيوم العام، مما يسهم في زيادة عدد أسِرة العزل بالمستشفى، كما تفقد المحافظ جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، والذي يسهم في تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن تنكات الاكسجين الجديدة التي تم تركيبها بمستشفيات التأمين الصحي، والفيوم العام، واطسا المركزي، بسعة 11 ألف لتر اكسجين سائل لكل تنك، مشيراً إلى أنه جاري توريد ٣ تنكات أخرى بالمستشفيات المركزية خلال الأسبوع القادم، مما يسهم في زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل.

وأضاف، أنه سيتم الاستعانة بأطباء الزمالة المصرية لسد العجز في الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والصدر والحميات بالمحافظة، مضيفاً أنه جاري توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، لتوفير عدد من الاستشاريين في تخصصات الحالات الحرجة والأمراض الصدرية بمستشفيات مديرية الصحة بالفيوم.