شكرا لقرائتكم خبر عن «سلي صيامك».. سباقات مائية وغطس وسباحة فى نيل إسنا جنوبي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع ارتفاع درجات الحرارة في مدن جنوب الأقصر في نهار رمضان، توجه عدد كبير من الشباب والأطفال في وقت الظهيرة لمياه النيل هربًا من حرارة الجو ومواجهة العطش بالاستحمام والتواجد في مياه النيل، بعمل سباقات مائية والغطس والتواجد في النيل لأكثر من ٣ ساعات من بعد أذان الظهر وحتى الانتهاء من صلاة العصر وانكسار الموجة في نهاية اليوم.

تصوير - رضوان ابوالمجد

وتشتهر مدينة إسنا بجنوب الأقصر بتوافد أعداد كبيرة للاستحمام في مناطق المراسي النيلية للهروب من الحرارة في نهار رمضان، حث أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يختفي الأهالي من الشوارع ويتواجدون في منازلهم أمام ميكفات الهواء، أو في مراسى نهر النيل والترع هربًا من الطقس الحار، حيث يتجمع الكبار والأطفال والشباب للسباحة في النيل.

تصوير - رضوان ابوالمجد

وقال عثمان العريان، رئيس جمعية أهلية، إن الأهالى سمحوا لأبنائهم بالسباحة رغم التحذيرات من الإصابة بفيروس كورونا ومخالطة الآخرين الذين يسبحون معهم، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة في نهار رمضان، ظهر عدد كبير من الأطفال والشباب على مراسى مدينة إسنا للسباحة والهروب من الطقس الحار نهارًا وللتخفيف عن تشغيل التكييفات للتخفيف على الأسر في أحمال الكهرباء.