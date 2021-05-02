شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الاقصر» ترفع حالة الطوارئ فى الاحتفالات بشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الأقصر، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية على مستوي المحافظة ،في إطار الإستعداد لأعياد شم النسيم .

وأعلنت صحة الاقصر، أنه تم وقف جميع الإجازات خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات الصدر والحميات، وتشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات الحكومية، والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال والعناية المركزة والتأكد من توافر الأدوية والاكسجين.

وقامت المديرية بتشكيل لجنة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل والتى لم ترصد أي عجز في المستلزمات الطبية والأدوية واسطوانات الاكسجين، والتى أكدت على إلتزام مستشفيات العزل بإستقبال حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار اليوم وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم حتى تمام شفائهم .

وناشد محافظ الاقصر المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع اقامة سرادقات العزاء والأفراح لخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.