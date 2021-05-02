شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ المصريين بشم النسيم وعيد القيامة: «تعكس وحدة الوطن وتماسك شعبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن تلك الاحتفالات تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه، مضيفا: فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.

كل عام وأنتم بخير.