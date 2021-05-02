١٢٠ طالب يخوضون اختبارات مسابقة القندس بنقابة المهندسين بالاسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سامى درويش، رئيس اللجنة الاستراتيجية، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية، فعاليات اليوم الثاني للجان اختبارات مسابقة القندس المصرية لتكنولوجيا المعلومات المقامة داخل نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال «درويش» إن عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن وصل إلى 120 طالب وطالبة لخوض الاختبارات التي يستضيفها نادى المهندسين بالإسكندرية كلجنة معتمدة من ادارة المسابقة والتى تنظمها وزارة الاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد أن كافة اللجان تم اتخاذ فيها إجراءات وقائية واحترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب وذويهم.

وأشار إلى ان الطلاب المتميزين سوف يحصلوا على منحه مجانية في البرمجة والتأهل للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد المصري للمعلوماتية لتشكيل الفريق المصرى الذي سيتأهل للمسابقة الدولية وان الباب مفتوح لاستقبال مزيد من المشاركين من ابناء المهندسين والمجتمع السكندرى حتى منتصف مايو المقبل من خلال الموقع الرسمى والبيانات المعلنه من قبل إدارة المسابقة.

جدير بالذكر انه يتم تقسيم المتقدمين داخل لجان الاختبارات إلى مجموعات بعدد ( 20) طالب في كل لجنه موزعه داخل قاعة المكتبه التي تسع إلى عدد ( 80 ) مقعد حيث تم اختبار حتى الآن عدد ( 60 ) طالب من ابناء المهندسين وأسر المجتمع السكندرى .كما يذكر أن الاختبارات تتم إلكترونيا في ظل تطبيق كافة إجراءات التأمين الطبى مع تواجد مراقبين لضمان النزاهه في التقييم لتحديد الفائزون.

وكان مجلس إدارة نادى المهندسين- سابا باشا قد اعلن عن المشاركه في مسابقة القندس المصرية (Beaver Egypt) من خلال توفير مقر لاختبارات المتقدمين بالمركز التكنولوجي الذكي داخل مكتبة النادي والذي يشرف عليه الدكتور سامي درويش أمين عام نادى المهندسين وذلك الحصول على المنحة التدريبيه المؤهله للاشتراك في تصفيات الاولمبياد المصرى للمعلوماتية.

وتعد المسابقة مبادرة لنشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس وذلك تحت إشراف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

جدير بالذكر ان الفائزون على مستوى الجمهورية سيحصلون على منحة تدريبيه لمدة (٤٥) ساعة مجاناً خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة ++C وتحسين مهارات حل المشكلات وطرق الحل المنهجي.

١٢٠ طالب يخوضون اختبارات مسابقة القندس بنقابة المهندسين بالاسكندرية.. تعرف على الجوائز

١٢٠ طالب يخوضون اختبارات مسابقة القندس بنقابة المهندسين بالاسكندرية.. تعرف على الجوائز

١٢٠ طالب يخوضون اختبارات مسابقة القندس بنقابة المهندسين بالاسكندرية.. تعرف على الجوائز

١٢٠ طالب يخوضون اختبارات مسابقة القندس بنقابة المهندسين بالاسكندرية.. تعرف على الجوائز