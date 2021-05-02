شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس أحمد الباجوري رئيس فرع أشمون أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بأشمون والتي تعمل بطاقة فعلية 20 الف م3/يوم، وتخدم مدينة اشمون والقري المجاوره وهي ابو رقبه وكفر السيد وشوشاي.

وأضاف، أنه جاري زياده الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 30/40 الف م٣/ يوم لاستيعاب القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وذكر أن الأعمال الجاري تنفيذها ستشهد انشاء محطه كامله من احواض التهويه والأكسده وفصل الرمال والحمأه وتجفيفها وتركيب المولد والمحول وغرفة حقن الكلور.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة.