شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 96 محضرًا لمنشآت مخالفة وإعدام 222 كجم مواد غذائية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بحملة تفتيش على منشآت تداول الأغذية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، وأن الحملة قامت بالتفتيش على 151 منشأة، وقامت بفحص 184 عينة مواد غذائية، وتم إعدام 222 كجم و9 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما حررت الحملة 96 محضرًا لمنشآت مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضافت «سلام» أنه في ضوء إهتمام وزارة الصحة والسكان بضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك فإن إدارة مراقبة الأغذية لا تدخر جهدا في الرقابة والتفتيش على منشآت تداول الأغذية لضبط جودة الأغذية خلال الشهر الكريم

