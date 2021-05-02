شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل مواسير الغاز الطبيعي لمسافة ١٠٠٠ متر بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم حفر وتوصل مواسير الغاز الطبيعي بمنطقة المجانين بمدينة أرمنت الحيط لمسافة ١٠٠٠م بمعرفة الشركة الوطنية.

وأضاف «عاشور» أن إجمالي المسافة التي تم الانتهاء من مد مواسير الغاز الطبيعي بها بمدينة أرمنت الحيط ٥٠٠٠م وجاري استكمال الأعمال، مؤكدًا على استمرار تضافر جهود كل الجهات والإدارات المعنية لتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال دون معوقات.

وشدد «عاشور» إلى استمرار جهود إدارة المرافق والاشغالات بالمركز لرفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالمسار المحدد لمد شبكات الغاز الطبيعي