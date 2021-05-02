شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا.. ورمضان فرصة للإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن المدخنون عرضة للاصابة بمضاعفات كورونا حال الإصابة بالفيروس ودعت المدخنون للإقلاع عنه سريعا، وأضافت: "اقلع عن التدخين واحمى نفسك من مضاعفات كورونا".

كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المدخنون من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.