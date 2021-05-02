شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 2 مايو 2021 إلى الجمعة 7 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الأحد 2 مايو:

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- يوم الإثنين 3 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- يوم الثلاثاء 4 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

- يوم الأربعاء 5 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الخميس 6 مايو:

اعتبارا من الخميس انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 7 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.