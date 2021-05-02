شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى ترسل برقية للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد للاطمئنان على صحتها والان مع تفاصيل الخبر
وأعربت الدكتورة مايا مرسي فى البرقية عن خالص تمنياتها القلبية بالشفاء العاجل للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ، متمنية من الله أن يحفظها وأن يشملها بعنايته.
يذكر أن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد طبقا لمصادر إعلامية جزائرية قد أصيبت بفيروس كورونا، حيث نقلت إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائرية، وقال مقربون من بوحيرد إن حالتها مستقرة ولا تدعو للقلق، مشيرين إلى أنه يُنتظر أن تغادر خلال ساعات بعد تحسن وضعيتها الصحية.
وكانت أصيبت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعى، فى العاصمة الجزائر، وفقا لموقع سبق الإخبارى الجزائرى، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
فيما كشفت المناضلة الكبيرة، صاحبة الـ 85 عاما، عن تطورات حالتها الصحية فى اتصال هاتفى أجرته معها sky news العربية، أنها تتواجد منذ أسبوع بالمستشفى الجامعى بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة تحسن حالتها الصحية، قائلة: "سأتحسن بإذن الله، سلامى لكل الشعب الجزائرى والعربى وكل من يسأل عنى"، مقدمة الشكر للطاقم الصحى فى المستشفى، قائلة: "لقد اهتموا بى كثيرا، أطباء الجزائر لديهم كفاءة وأنا أثق بهم".