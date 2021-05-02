شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: توقف الفعاليات الكنسية فى 2020 بسبب كورونا أصابنا بالكآبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن كلمة القيامة تعنى الصحو واليقظة والاستعداد وتعنى البركة، مؤكدا أن أول كلمة فى التسبحة قوموا.

وأوضح البابا فى لقاء خاص مع إحدى القنوات القبطية، أن فترة أزمة فيروس كورونا ستنتهى، متابعا "دوام الحال من المحال"، مشيرا إلى أن فترة أيام الصوم تعتبر فترة شحن روحى وفترة أسبوع الآلام وليلة الجمعة الكبيرة وقداس العيد والخماسين فترة جهاد روحى وحالة من فرح.

وأضاف قداسة البابا: "حالة التسليم وحالة الرضا لله هى الحياة والوجه الآخر هى الرضا والإنسان المتذمر لا يشعر بالرضا فى حياته"، موضحًا أن طقس سر الميرون يحتاج وقت كبير لإعداده وتجهيزه وتم إعداده 3 مرات أخرها فترة كورونا العام الماضى ولم نتمكن من إعدادها ويتم تجهيزها هذا العام وأجتزنا فيها خطوتين والخطور الثالثة ستكون يوم شم النسيم غدا.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثانى، أن عام 2020 توقف فعاليات كثيرة للكنيسة بسبب كورونا، ووصلت حالة من الكآبة إلى قيادات الكنيسة، فاقترحوا تجميع معظم المناسبات فمنذ يوم 1 إلى 11 مارس أصبحت 10 أيام متصلة للعمل فى لجان المجمع والمجمع وكنيسة الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الأنشطة خلال هذه الفترة فى أكثر من مكان مع الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرو س كورونا.