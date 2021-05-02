شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه.

وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون.. تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.. كل عام وأنتم بخير".