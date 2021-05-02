شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، فيما حررت وزارة الداخلية محاضر لـ 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، كما تشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة.

القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أقباط الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا

نجحت وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ(14535) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14495) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (40) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (890) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (513) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (4929) شيشة.

السودان: نتمسك بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة حرصا على الوصول لنتيجة

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن السودان تؤكد أنها تتمسك بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة حرصا على الوصول لنتيحة.

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تبدأ هيئة السكة الحديد طرح مقاعد القطارات الإضافية للجمهور، المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك ابتداءا من الأحد المقبل، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط.

اتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل

أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الجمعية العمومية بوجود اتجاه قوى لإقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أغسطس أو سبتمبر كما كان مقررا.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وزير المالية: ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية بالجمارك لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.. تعزيز المتابعة الميدانية للمنافذ الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية من خلال ترشيح أكفأ العاملين المؤهلين لشغل وظائف مديرى العموم ووكلاء الوزارة، ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط ودمج وميكنة الإجراءات

وزير الكهرباء يعلن إنشاء وتطوير شبكات النقل والتوزيع بسيناء بتكلفة 9 مليارات جنيه

تتمتع محافظة سيناء بمكانة خاصة لدى جميع المصريين، وتحظى باهتمام لم يسبق له مثيل من قبل القيادة السياسية، ومن بين أعمال التطوير التى تشهدها سيناء سواء فى الشمال أو الجنوب هو تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء بسيناء.