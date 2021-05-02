"بخزن الحشيش بالبيت".. حبس عاطل متهم بالإتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر.

وأمام النيابة العامة، أقر المتهم ببيع المواد المخدرة خاصة "مخدر الحشيش"، مشيرًا إلى أنه كان يخزن المواد المخدرة في مسكنه، ويتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم.

كانت وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بتورط شخص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة منشأة القناطر وبعد تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.