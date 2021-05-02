أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة ماكينات الشحن الفوري بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بأسلوب "المغافلة" في منطقة الساحل.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، أثناء استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما ماكينة شحن فوري "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر ماكينة الشحن المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بأسلوب "المغافلة" وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".

كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة ماكينة شحن فوري آخرى من داخل إحدى المحال بالجيزة بذات الأسلوب، وبإرشادهما أمكن ضبط الماكينة المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، وإتهماهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.