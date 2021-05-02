أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 160 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع)، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير 1172 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 160 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.