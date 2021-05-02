تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في "أحداث مسجد الفتح" إداريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة 2 إرهاب، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح"، إداريًا.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.