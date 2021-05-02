شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم تُروسيكلات للأسُر الأولي بالرعاية ضمن مبادرة «رزق حلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، 12 تروسيكل على الأسر المستحقة والأكثر إحتياجاً، وذلك ضمن مشروع «رزق حلال» والمقدم من جمعية «صناع الحياة» بالمنوفية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جاء ذلك عقب لقائه بعدد من الأسر الأولي بالرعاية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وقام محافظ المنوفية بتسليم مواد غذائية ولحوم مجمدة على المستحقين، يأتى هذا انطلاقاً من المسئولية المجتمعية في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي كلمته قدم المحافظ خالص التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وأشار المحافظ على ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل وخفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، وموجهاً بضرورة عقد لقاء مع الحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً قبل أجازة العيد مباشرةً لمساعدتهم ورفع المعاناة عنهم.