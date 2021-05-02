السفير المصري بهولندا يهنئ نيافة الأنبا ارساني بعيد القيامة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس نيافة الانبا ارساني، اسقف هولندا القداس الإلهي، احتفالا بعيد القيامة المجيد، السبت، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام، أشترك في الصلاه القمص بافلوس سعيد كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة بقيادة الدياكون فيلوباتيرو عدد محدود من الشعب.

شارك في الاحتفال السفير المصرى بلاهاي، حاتم عبد القادر، والسكرتير الأول بالسفارة شريف عبد العزيز وقدما التهنئة ونقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى الجالية القبطية بهولندا.

السفير المصري بهولندا يهنئ نيافة الانبا ارساني بعيد القيامة

السفير المصري بهولندا يهنئ نيافة الانبا ارساني بعيد القيامة

السفير المصري بهولندا يهنئ نيافة الانبا ارساني بعيد القيامة

السفير المصري بهولندا يهنئ نيافة الانبا ارساني بعيد القيامة

السفير المصري بهولندا يهنئ نيافة الانبا ارساني بعيد القيامة

السفير المصري بهولندا يهنئ نيافة الانبا ارساني بعيد القيامة