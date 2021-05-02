شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال تطهير المنشآت العامة والخدمية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية، والشبابية والقرى والشوارع والميادين ودور العبادة، ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ،بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة، والطب البيطري، والزراعة، التضامن الاجتماعي، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان سلامة المواطنين، وتفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تشكيل مجموعات عمل لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بمنطقة وادي النيل بمدينة الزقازيق، حيث تمت أعمال الرش والتطهير بسويقة حسن صالح والمحلات والمساجد والمدارس وواجهات المنازل بالمنطقة، وذلك بإستخدام معدات إدارة الزقازيق الزراعية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة أهالي المنطقة.

أكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.