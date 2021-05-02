شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر قرارا بوقف ٣ موظفين عن العمل بسبب الأهمال والتقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2611 لسنه 2021 بوقف كلا من «م. ع. أ»- رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، و«أ. م. ب»- مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، و«ع. م. ك»- مشرف بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتقصير في العمل.

أوضح محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل خلال الفترة الحالية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.