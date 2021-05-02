شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة بشبرا الخيمة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والنظافة والإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية حملة مكبرة، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالاجراءات الوقايية، والإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه من يخالف المواعيد المقررة، تنفيذًا للاجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

شارك في الحملة اللواء أحمد السيد، مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع شبرا الخيمة، واللواء طلعت منصور، رئيس مدينة شبرا الخيمة

وأسفرت الحملة التي تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية تحت إشراف الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحي، بمناطق ترعة النحاس وعزبة المرجوشي وبهتيم اسكو وبهتيم بلقس ومزرعة البط وعمرو بن العاص، عن تحرير 70 محضر عدم ارتداء الكمامة، وضبط 300 شيشة من الكافيهات المخالفة وتم غلق 30 كافيه لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتقديم الشيشة رغم الإنذار أكثر من مرة.

وخلال الحملة تابع محافظ القليوبية أيضًا أعمال رفع القمامة بالشوارع ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددًا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

وأثناء عودة محافظ القليوبية من جولته بشبرا الخيمة تابع أعمال الرصف بشارع النساج بمدينة بنها، والتي تتم بعد منتصف الليل، موجّهًا بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لاستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة