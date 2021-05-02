شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس كنائس المنيا تدق بالدعاء لرفع وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دقت الأجراس ودعا المشاركون في قداس عيد القيامة، بكنائس المنيا ، الله برفع وباء كورونا عن بلادنا والعالم، كما دعم بالرحمة والمغفرة، لضحايا الوباء اللعين- أقيم القداس، وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية، من وباء كورونا المستجد.

وترأس الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، قداس العيد، داخل مقر كنيسة المطرانية، ودعا الله في رسالة الرعوية أن ينظر إلينا يعين الرحمة والشفقة، وذلك برفع الوباء عن بلادنا العزيزة مصر، وعن العالم أجمع، وأن يشفي جميع المصابين بالمرض، ويريح الأرواح التي توفيت بسببه، في مواضع الراحة في فردوس النعيم، وأن يحفظ جميع الناس قيادة وشعبا من كل شر ومكروه.

كما ترأس كل من الأنبا أغابيوس، أسقف دير مواس، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي قداس العيد وسط مشاركة المصليين بنسبة 25 %.

فيما بدأت الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا قداس عيد القيامة المجيد، برئاسة الأنبا باسيليوس، مطران الإيبارشية، بحضور الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية الشرفي، بتقديم العزاء لكل الأحباء الذين انتقلوا للأمجاد السماوية بسبب فيروس كورونا والذين يعانون ويعالجون جراء هذه الجائحة كورونا، ودعا الرب أن يذهب الوباء عن مصر والعالم.

وقد شارك الآباء كيرلس مكسيموس، وسعيد لوقا رعاة الكاتدرائية، مع شمامسة، وشعب الكاتدرائية المبارك وسط الإجراءات الاحترازية المشددة، داخل 17 كنيسة كاثوليكية بالمحافظة إقبال المصلين لحضور قداس عيد القيامة، وسط إجراءات وقائية.

وقد حرصت الكنيسة على تلقي التهاني تليفونيا، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على سلامة الجميع من الوباء اللعين.